Ройзман назвал дело "ловца покемонов" опасным прецедентом

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман считает, что достаточным наказанием для блогера Руслана Соколовского, которому Верх-Исетский суд Екатеринбурга вынес приговор за экстремизм и оскорбление чувств верующих, могло стать общественное порицание.

"Издалека было понятно, что приговор будет обвинительным. Само это дело началось с доноса журналистов, подключилась система и началась откровенная травля и "улюлюканье". На самом деле можно было ограничиться общественным порицанием", - сказал Ройзман агентству "Интерфакс".

Также он назвал дело Соколовского опасным прецедентом.

"Ничего опасного он не сделал, ничего такого он не сделал, что не делали до него. То есть если уже идти по тому пути, то надо тогда запрещать и сжигать книги Пушкина для начала <...> Создан очень опасный прецедент", - добавил Ройзман.

Соколовский летом 2016 года разместил в интернете видеоролик, где он ловил покемонов в Храме-на-Крови, возведенном на месте дома Ипатьева, в подвале которого была расстреляна семья последнего российского императора. По данным следствия, с мая 2013 по сентябрь 2016 года блогре разместил на YouTube девять видеофайлов, которые, согласно экспертизам, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. Некоторые из них эксперты также оценили как действия, оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, в квартире у блогера нашли "шпионскую" шариковую ручку.

В четверг Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к трем годам и шести месяцам условно. Суд посчитал, что его исправление возможно без реального лишения свободы.

Соколовский признан виновным в совершении девяти эпизодов преступления по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и семи преступлений по части 1 статьи 148 Уголовного кодекса (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

В приговоре отмечается также, что молодой человек без разрешения приобрел специальное техническое средство - ручку со встроенным видеорегистратором, которая была обнаружена в его квартире при обыске, вследствие чего был признан виновным в незаконном обороте данных средств (статья 138.1).