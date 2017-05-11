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Генпрокурор отменил решение о возвращении дела экс-руководителей "Роснано" в СК
В России

Генпрокурор отменил решение о возвращении дела экс-руководителей "Роснано" на доследование

После дополнительного изучения материалы дела направлены в суд

Генпрокурор отменил решение о возвращении дела экс-руководителей "Роснано" на доследование
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Юрий Чайка отменил решение своего заместителя Виктора Гриня, вернувшего в Следственный комитет РФ на доследование уголовное дело в отношении бывших руководителей корпорации "Роснано" Леонида Меламеда и Святослава Понурова, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"После дополнительного изучения 10 мая 2017 года материалов уголовного дела в отношении Меламеда и Понурова генеральный прокурор РФ Юрий Чайка отменил решение заместителя генпрокурора РФ Виктора Гриня о возвращении данного уголовного дела в ГСУ СК России для производства дополнительного следствия и направил материалы дела в суд", - сказал Куренной.

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Теги: Генпрокуратура, Юрий Чайка, Роснано, Леонид Меламед, Святослав Понуров, Следственный комитет
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