Адвокаты Фирташа в США оспорили законность возбуждения на него дела

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Адвокат украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, экс-прокурор США Дэн Уэбб 9 мая направил судье суда Северного округа штата Иллинойс ходатайство о закрытии дела, возбужденного Минюстом США на его клиента, пишет The Chicago Tribune.

"В обвинительном заключении отсутствует какой-либо совершенный Фирташем незаконный акт, который имел место в США либо затронул США", - аргументирует свою позицию защитник украинского бизнесмена, которого цитирует издание.

Уэбб указывает также, что Фирташ никогда не обращался за американской визой и не въезжал в США. Он утверждает, что единственная связь с Чикаго - это фигурирующий в деле мобильный телефон, зарегистрированный в этом городе.

По мнению адвоката, привязка Boeing к возможному титановому проекту Фирташа в Индии, на которой американские прокуроры строят свои обвинения, также некорректна, отмечается в статье.

The Chicago Tribune напоминает, что в команду защиты Фирташа в США, помимо Уэбба, входят адвокат Белого дома при президенте Билле Клинтоне - Лэнни Дэвис и бывший министр национальной безопасности Майкл Чертофф.

В статье отмечается, что представитель пресс-службы прокуратуры Чикаго Джозеф Фицпатрик отказался комментировать это ходатайство.

Арест Фирташа

Как сообщалось, председатель совета группы компаний Group DF Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году.

При прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он посредством взяток на общую сумму в $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США.

Фирташ все обвинения отрицал и назвал их политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы на Украине.

Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился освободить его под залог в 125 млн евро и обязательство не покидать Австрию.

30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Фирташа в эту страну, указав на невозможность исключить политические мотивы запроса о выдаче украинца со стороны США. В сентябре 2015 года прокуратура Вены (Австрия) подала апелляцию на это решение, 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены удовлетворил ее.

Однако окончательное решение об экстрадиции остается за федеральным министром юстиции Австрии, который ожидает завершения рассмотрения еще одного запроса на экстрадицию Фирташа - от Испании, по которому он был задержан прокуратурой Вены сразу после заседания апелляционного суда 21 февраля.

Земельный суд 23 февраля до рассмотрения запроса по сути отпустил бизнесмена под обязательства регулярно являться в суд и не покидать территорию Австрии, он также учел залог в 125 млн евро.

После освобождения из следственного изолятора Фирташ вновь заявил, что не виновен, а запросы США и Испании назвал частью кампании по его политическому преследованию.

Согласно правилам европейского ордера на арест, который был выписан Испанией, после решения суда о мере пресечения есть 30 дней на решение суда первой инстанции по вопросу экстрадиции Фирташа в Испанию, а затем еще 30 дней для рассмотрения его во второй инстанции в случае подачи апелляции.

Однако, по данным СМИ, заседание суда первой инстанции затягивается в связи с запросом дополнительных материалов у испанских правоохранителей.

"Перед Пасхальными праздниками судья-докладчик отправил в Испанию просьбу дополнить ордер об аресте недостающими данными", - объяснила задержку рассмотрения судья Земельного суда Вены, отвечающая за контакты со СМИ.