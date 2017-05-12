Ректор университета Бонч-Бруевича отправлен под домашний арест

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Невский районный суд Петербурга постановил заключить под домашний арест ректора Университета телекоммуникаций Бонч-Бруевича Сергея Бачевского, задержанного накануне.

"Избрать для Бачевского меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 4 июля 2017 года", - огласил решение судья Алексей Головко.

Как сообщил в суде представитель следствия, 11 мая Бачевскому было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий в период с 1 июня 2015 по 1 ноября 2016 года. "Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, Бачевский свою вину не признал", - отметил следователь.

По словам следователя, обвинение связано с заключением договоров аренды имущества вуза, которое происходило по заниженной цене и без соблюдения предусмотренных законом процедур. Сторона следствия просила арестовать ректора, так как он может скрыться, оказать воздействие на свидетелей и попытаться скрыть доказательства.

Адвокат ректора Алексей Соколов просил не заключать его под стражу, ссылаясь на ряд заболеваний и необходимость ухода за пожилой матерью.

Сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области 11 мая провели обыск в Университете телекоммуникаций Бонч-Бруевича в Петербурге. Мероприятия прошли по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками вуза и окончились задержанием одного фигуранта.

В пресс-службе управления ФСБ отмечали, что дело по части 1 статьи 286 УК РФ было возбуждено по признакам превышения полномочий должностными лицами вуза.

По данным открытых источников, Бачевский занимал должность исполняющего обязанности ректора Университета телекоммуникацией Бонч-Бруевича с мая 2011 года, пост ректора занял в марте 2012 года.