В РЖД заявили об отсутствии сбоев в работе компании из-за вирусной атаки

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Компьютерный вирус WannaCry затронул IT-систему ОАО "Российские железные дороги", однако был оперативно "локализован" и не повлиял на движение поездов.

"На IT-систему РЖД была произведена вирусная атака. В настоящее время вирус локализован, проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению антивирусной защиты", - заявил "Интерфаксу" представитель компании. "Благодаря оперативным административно-управленческим решениям сбоев в технологическом процессе не было. Перевозки пассажиров и грузов осуществляются в рабочем режиме", - добавил собеседник агентства.

В пятницу масштабной кибератаке вирусом-блокировщиком WannaCry подверглись более 70 стран, в том числе РФ. Попадая на компьютер, он блокирует работу и требует оплату разблокировки.