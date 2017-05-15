Команда Навального не смогла найти офис во Владивостоке и открыла штаб на улице

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков сообщил об открытии штаба оппозиционера во Владивостоке.

"Штаб во Владивостоке - самый южный и 30-й наш штаб - конечно, открыт. А помещение найдем, и тогда еще раз приедем. Хотя, если честь по чести, это, конечно, условное открытие. Помещения нет, координатору сидеть еще пять суток", - написал Волков в фейсбуке в понедельник.

Он пояснил, что сторонники Навального столкнулись со сложностями при поиске офиса. "Надавили на собственника, чтобы он поменял замки в самом последнем резервном помещении, на Океанском проспекте, 41", - пояснил Волков.

В результате встреча с активистами прошла на улице, во дворе этого дома.

"Самое удивительное открытие штаба из всех. Под памятником Будды (установлен у здания на Океанском проспекте - ИФ)! Но открыли", - написал Волков.

Первый на Дальнем Востоке штаб Навального был открыт в субботу в Хабаровске.