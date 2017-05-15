В России

Команда Навального не смогла найти офис во Владивостоке и открыла штаб на улице

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков сообщил об открытии штаба оппозиционера во Владивостоке.

"Штаб во Владивостоке - самый южный и 30-й наш штаб - конечно, открыт. А помещение найдем, и тогда еще раз приедем. Хотя, если честь по чести, это, конечно, условное открытие. Помещения нет, координатору сидеть еще пять суток", - написал Волков в фейсбуке в понедельник.

Он пояснил, что сторонники Навального столкнулись со сложностями при поиске офиса. "Надавили на собственника, чтобы он поменял замки в самом последнем резервном помещении, на Океанском проспекте, 41", - пояснил Волков.

В результате встреча с активистами прошла на улице, во дворе этого дома.

"Самое удивительное открытие штаба из всех. Под памятником Будды (установлен у здания на Океанском проспекте - ИФ)! Но открыли", - написал Волков.

Первый на Дальнем Востоке штаб Навального был открыт в субботу в Хабаровске.

Теги: Владивосток, Алексей Навальный
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
"Левада-центр" оспорил норму о приравнивании социсследований к политической деятельности"Левада-центр" оспорил норму о приравнивании социсследований к политической деятельности
Аналитический Центр обжаловал в Конституционном суде поправки в закон об НКО-"иноагентах", внесенные в июне 2016 годаПодробнее
Путин утвердил стратегию экономической безопасности РФ до 2030 годаПутин утвердил стратегию экономической безопасности РФ до 2030 года
Правительство должно будет в течение трех месяцев разработать меры, необходимые для реализации этой стратегииПодробнее
Путин описал питательную среду для терроризмаПутин описал питательную среду для терроризма
Президент России предложил преодолевать застой в мировом экономическом развитииПодробнее
МВД Чечни не нашло подтверждений притеснения геев в республикеМВД Чечни не нашло подтверждений притеснения геев в республике
В ведомстве сочли распространенную СМИ информацию ложной и решили обратиться в судПодробнее
ЦБ РФ зафиксировал массовые рассылки банкам вредоносного ПОЦБ РФ зафиксировал массовые рассылки банкам вредоносного ПО
Фактов компрометации ресурсов кредитных организаций не зафиксировано, заверил регуляторПодробнее
Рогозин пообещал изучить идею отказа от сотрудничества по МКСРогозин пообещал изучить идею отказа от сотрудничества по МКС
Вице-премьер потребовал объективного анализа ситуации от РоскосмосаПодробнее
МВД РФ сообщило о локализации кибератаки на свои серверыМВД РФ сообщило о локализации кибератаки на свои серверы
Блокировано около тысячи зараженных компьютеров, проводятся работы по уничтожению вирусаПодробнее
Суд арестовал подозреваемого в причастности к теракту в Петербурге ЭрматоваСуд арестовал подозреваемого в причастности к теракту в Петербурге Эрматова
Он заключен под стражу до 10 июляПодробнее
В Совете Федерации пообещали не запрещать самозанятым гражданам выезд за границуВ Совете Федерации пообещали не запрещать самозанятым гражданам выезд за границу
Сейчас в России насчитывается от 15 до 22 млн самозанятых гражданПодробнее
Дело Меламеда поступило в судДело Меламеда поступило в суд
Накануне генпрокурор Юрий Чайка утвердил обвинительное заключение по делу экс-главы "Роснано"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Митинг по вопросу реновации в Москве7 фото
14 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
57-я Венецианская биеннале современного искусства9 фото
11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства
Все фотогалереи
Цитата дня

Не могу сказать, что я играл, я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши в ожидании нашего китайского друга и партнера

Владимир Путин о своей игре на рояле перед встречей с Си Цзиньпином

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваНачальник московского метрополитена Пегов покинет свой постВ миреПутин назвал источником вируса-вымогателя спецслужбы СШАСпортНазван расширенный состав сборной России на Кубок конфедерацийВ России"Левада-центр" оспорил норму о приравнивании социсследований к политической деятельности
Главе РЖД в Китае вырезали аппендикс
Путин прилетел в Иркутск на совещание по ликвидации последствий паводков и пожаров
Глава РЖД Белозеров попал в больницу в Китае с подозрением на аппендицит
Минэкономразвития сообщило о достижении таргета в 4% по годовой инфляции
Состав нового правительства Франции объявят во вторник
На процессе по делу о событиях 2 мая в Одессе заменят коллегию судей
Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" в I квартале снизилась втрое и составила 6 млрд рублей
От холеры в Йемене погибли 115 человек
В Ульяновской области заблокировали торговавший леопардами сайт
Турции предложили контроль за зоной деэскалации в сирийском Идлибе
Черчесов объяснил отсутствие Кокорина и Шатова в расширенном составе сборной РФ
Макрон назначил нового премьер-министра Франции
В МФЦ в Москве отметили рост числа посетителей в первый день голосования по реновации
Букмекеры назвали сборную России фаворитом матча ЧМ по хоккею с Латвией
В Москве заработал общественный штаб по программе реновации
Команда Навального не смогла найти офис во Владивостоке и открыла штаб на улице
Суд утвердил мировое соглашение между Альфа-банком и компаниями Евгения Гинера
Из-за холодной весны клещи стали кусать петербуржцев втрое реже
Рубль усилил рост к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти
Мэр Тегерана снял свою кандидатуру на выборах президента Ирана
Число погибших под Новороссийском дельфинов приблизилось к сотне
ЦБ РФ пока не будет покупать валюту для пополнения резервов
В Киргизии отключили аналоговое телевидение
Ле Пен вновь возглавила "Национальный фронт"
Виталий Петров не исключил возвращения в "Формулу-1"
Оголившемуся на "Евровидении" пранкеру избрали меру пресечения в виде личного обязательства
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи