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В МФЦ в Москве отметили рост числа посетителей в первый день голосования по реновации

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Программа по голосованию за включение домов в программу реновации стартовала в Москве: москвичи могут проголосовать в многофункциональных центрах (МФЦ) и онлайн, сообщила директор ГБУ "МФЦ Москвы" Елена Громова.

"Сегодня стартовала программа по голосованию за включение домов в программу реновации. Мы были готовы к тому, что она вызовет интерес среди жителей. С утра сегодня гораздо больше людей, чем обычно в МФЦ - активность выше, чем обычно, примерно на 20%", - сказала Громова на пресс-конференции в понедельник.

По ее словам, в голосовании в МФЦ принимают участие только собственники жилья, либо проживающие в домах по социальному найму.

"Наши специалисты проверяют принадлежность человека к этому списку домов, фиксируют время подачи голоса. Человек уходит, имея на руках подтверждение того, что его выбор состоялся, голос принят. Далее наступит фаза подведения итогов", - рассказала она.

Громова отметила, что на данный момент в более 60 районах города не зафиксировано ни одного голоса "против".

В свою очередь руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев сообщил, что накануне "поздно вечером было открыто голосование на портале "Активный гражданин" в рамках проекта реновации.

"Любой гражданин может в электронном виде 24/7, находясь в любой точке мира, проголосовать по теме "реновация", если это его касается", - сказал он.

Ермолаев добавил, что для электронного голосования была введена дополнительная верификация, которая занимает четыре рабочих дня.

Митинг по вопросу реновации в Москве

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Теги: Москва
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