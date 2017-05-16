При благоустройстве Сретенки московские археологи нашли древний некрополь

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - При благоустройстве улицы Сретенка по программе "Моя улица" археологи столкнулись с очередными находками. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорнаследия во вторник.

Так, в ходе осмотра трассы по линиям старых коммуникаций по Малому Головину и Просвирину переулкам, в переотложенном грунте были обнаружены остатки разрушенного в первой половине XX века исторического некрополя.

"В заполнении траншеи были обнаружены кости животных и разрозненные человеческие останки XVII-XX веков. Все кости собираются и описываются специалистами и передаются строительной организации для временного хранения. Все человеческие останки будут перезахоронены", - сказал собеседник агентства.

В ходе осмотра также были обнаружены нательный крест, костяная пуговица, монеты ручной чеканки (предварительная датировка относится к XVI-XVII векам) и фрагменты керамических сосудов XVI - начала XX веков.

Кроме того, вдоль домов №4 и №6 по Сретенке обнаружены остатки двух-трех ярусов деревянной мостовой, появившейся здесь, по примерным оценкам, в XVIII веке.

"Верхний ярус мостовой находился на проектной глубине, мостовая была засыпана песком, выше проложен кабель, по этой причине она не пострадала. У дома №8 в колодце ливневой канализации, проложенной в 80-е годы ХХ века, из сохранившихся бревен были взяты спилы для исследований", - рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Кроме того, по его словам, вдоль дома №20 найдена руинированная кладка из белого камня церковных сооружений Церкви Спаса Преображения в Пушкарях, построенной в 1681 году. Затем в 1761-63 году производилась крупная перестройка храма. В 1935 году церковь была взорвана, а на ее месте построили школу. Фундамент церкви был сильно разрушен в результате взрыва.

В 1998 году при строительстве нового здания школы были проведены археологические раскопки, в ходе которых исследовали фундамент церкви и некрополь, все остатки были перезахоронены.

"В кладке археологи обнаружили фрагменты белокаменных надгробий. Фрагмент белокаменного надгробия XVII века находился во вторичном использовании в кладке. На боковой грани надгробия сохранились пояса резного орнамента: "лента с гранями". Предварительная датировка надгробия - третья четверть XVII века. Второй фрагмент белокаменного надгробия представляет собой часть торца изголовья со следами вторичного использования. Предварительная датировка надгробия - четвертая четверть XVII - начало XVIII веков", - рассказал Емельянов.