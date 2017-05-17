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Число погибших при обрушении жилого дома в Волгограде увеличилось до четырех

В одном из подъездов дома взорвался газ

Число погибших при обрушении жилого дома в Волгограде увеличилось до четырех
Двор дома, где произошла трагедия
Фото: ТАСС, Дмитрий Рогулин

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Тело четвертого погибшего извлечено спасателями из-под завалов жилого четырехэтажного дома в Советском районе Волгограда, частично разрушенного в результате взрыва газа, сообщили "Интерфаксу" в межведомственном оперативном штабе.

"Из-под завалов излечено тело девушки 1990 года рождения. Таким образом, количество жертв возросло до четырех", - сказал собеседник агентства.

Взрыв бытового газа произошел во вторник в четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда. Ранее сообщалось о гибели трех человек, а также 14 пострадавших.

Взрыв в жилом доме в Волгограде

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Теги: Волгоград
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