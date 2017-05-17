Число погибших при обрушении жилого дома в Волгограде увеличилось до четырех

В одном из подъездов дома взорвался газ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Тело четвертого погибшего извлечено спасателями из-под завалов жилого четырехэтажного дома в Советском районе Волгограда, частично разрушенного в результате взрыва газа, сообщили "Интерфаксу" в межведомственном оперативном штабе.

"Из-под завалов излечено тело девушки 1990 года рождения. Таким образом, количество жертв возросло до четырех", - сказал собеседник агентства.

Взрыв бытового газа произошел во вторник в четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда. Ранее сообщалось о гибели трех человек, а также 14 пострадавших.