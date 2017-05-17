Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать пассажирский самолет

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым рассказал о планах "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России) взорвать пассажирский самолет, направляющийся в США. Об этом сообщает ABC со ссылкой на чиновников Белого дома.

Вашингтон получил эту информацию от израильской разведки - в ИГ под прикрытием работает сотрудник израильской спецслужбы. Теперь ему может грозить опасность разоблачения.

Как сообщает телеканал, в полученных разведданных говорилось о том, что ИГ разрабатывало план пронести бомбу на борт пассажирского самолета, который вылетел бы в США. Бомбу планировалось спрятать в ноутбуке. Обнаружить ее с помощью обычного оборудования затруднительно. После этого в Вашингтоне задумались о запрете на провоз ноутбуков в самолетах, прибывающих в США из Европы. Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Трамп ранее высказал уверенность в том, что имел полное право делиться важной информацией с Россией в ходе недавних переговоров в Вашингтоне. "Как президент я хотел поделиться с Россией фактами, относящимися к терроризму и безопасности авиационных полетов. И я имею на это полное право", - написал он в своем твиттере.

"На то есть гуманитарные причины, плюс я хочу, чтобы Россия значительно активизировалась в борьбе с ИГ и терроризмом", - добавил американский президент.