Белый дом не ответил на предложение Путина опубликовать запись переговоров Трампа и Лаврова

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Белом доме не комментируют заявления Москвы о том, что она готова предоставить стенограмму состоявшейся встречи президента США Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мне ни о чем из этого не известно", - сказал пресс-секретарь Белого дома в среду журналистам, отвечая на вопрос, поддержит ли администрация предложение Москвы предоставить стенограмму встречи, а также на вопрос, было ли известно им, что осуществляется ее запись.

Ранее в среду на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить запись переговоров, состоявшихся в Овальном кабинете между Трампом и Лавровым, если американская администрация будет не против.

"Если администрация Соединенных Штатов сочтет возможным, мы готовы предоставить запись беседы Лаврова с Трампом в Сенат и Конгресс США", - заявил Путин. "Конечно, в том случае, если американская администрация этого захочет", - подчеркнул он.

15 мая газета Washington Post сообщила, что Трамп в ходе встречи с С.Лавровым раскрыл "высоко секретную информацию", касающуюся террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). В сообщении со ссылкой на источник в администрации США говорилось, что это "поставило под угрозу важнейший источник информации об ИГ".