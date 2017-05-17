Пострадавший от взрыва газа дом в Волгограде полностью снесут

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Принято решение о сносе дома, пострадавшего в результате взрыва газа в Волгограде, сообщил журналистам в среду губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"В ходе заседания оперативного штаба был заслушано мнение экспертов по состоянию дома. Заключение однозначное - здание не подлежит восстановлению и не пригодно для дальнейшего проживания. Принято решение о сносе дома", - сказал Бочаров.

Он отметил, что пострадавшим жильцам дома будут выданы жилищные сертификаты из расчета не более 35 тыс. рублей за квадратный метр. Средства на это будут выделены из регионального Резервного фонда.

Глава региона также сообщил, что жильцам дома будет оказана помощь в вывозе вещей из первого и второго подъезда. Для этого будет предоставлен транспорт и при необходимости складские помещения для хранения вещей.

Бочаров подчеркнул, что прежде чем начнутся работы по сносу дома, должны быть завершены все оперативно-следственные мероприятия. По его словам, нормативный акт, который позволит выдать гражданам жилищные сертификаты, будет подготовлен в течение двух недель. Он подчеркнул, что в Советском районе Волгограда имеется достаточно домов, в которых можно приобрести квартиры по цене не выше 35 тыс. рублей за квадратный метр.

Ранее сообщалось о принятии решения по сносу только двух подъездов дома - третьего и четвертого.

Взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда произошел во вторник. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Задержаны трое подозреваемых. По версии следствия, причиной взрыва стали несанкционированные работы на водопроводе, в ходе которых был поврежден газопровод. Работы проводились по заказу одного из предпринимателей.

По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, 14 пострадали, 11 из них госпитализированы.