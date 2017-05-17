Число госпитализированных в результате взрыва в доме в Волгограде возросло до 11 человек

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - До 11 возросло количество госпитализированных в результате взрыва бытового газа в жилом четырехэтажном доме в Советском районе Волгограда, сообщили в среду агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального комитета здравоохранения.

"Сегодня самостоятельно в больницу обратилась еще одна жительница дома. Женщина пожаловалась на головные боли. Предположительно, у нее сотрясение головного мозга", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время в больницах находятся 11 пострадавших. "Состояние двоих тяжелое. Они находятся в реанимации. Еще один пациент, чье состояние ранее также оценивалось как тяжелое, переведен в палату интенсивной терапии", - добавил представитель облздрава.

Ранее сообщалось о десяти госпитализированных, всего пострадало 14 человек, погибли четверо.

Взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда произошел во вторник. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Задержаны трое подозреваемых.

По версии следствия, причиной взрыва стали несанкционированные работы на водопроводе, в ходе которых был поврежден газопровод. Работы проводились по заказу одного из предпринимателей.

После обследования дома принято решение о сносе третьего и четвертого подъездов.