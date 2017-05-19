Фракции Госдумы представят поправки к закону о реновации жилья в Москве

Одна из главных новаций – у каждого участника программы должна быть возможность оспорить в суде решение о расселении дома

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Все четыре фракции Госдумы подготовили поправки в законопроект о реновации столичного жилья ко второму чтению этого документа и готовы представить их общественности, сообщает в пятницу думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

"19 мая в 12 часов в малом зале Государственной Думы состоится пресс-конференция представителей всех четырех думских фракций и председателей комитетов-соисполнителей", - говорится в распространенном утром в пятницу сообщении.

Как рассказал газете "Ведомости" спикер Госдумы Вячеслав Володин, при подготовке ко второму чтению основным стало соблюдение прав граждан: одна из главных новаций – у каждого участника программы должна быть возможность оспорить в суде решение о расселении дома, размере или качестве компенсации. Этот вопрос – прерогатива федерального законодателя, он не может быть решен на городском уровне, объяснил спикер. В законопроекте к первому чтению, внесенном депутатами Госдумы от Москвы, пункта о судебной защите не было.

Кроме того, в поправках сказано, что снести дом нельзя, пока в суде обсуждается решение о сносе, и что обжалованы могут быть любые решения – о включении дома в программу, о равноценности или равнозначности квартиры на замену.

Речь идет о законопроекте, которым вносятся изменения в закон "О статусе столицы Российской Федерации" и в отдельные законодательные акты РФ в части установления особенностей реновации жилищного фонда в Москве.

Ранее предполагалось, что второе чтение этого проекта закона состоится во второй половине мая, однако на днях спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что оно перенесено на июль с тем, чтобы учесть озабоченности москвичей и обеспечить защиту их интересов и прав при переселении из "хрущевок".