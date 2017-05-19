Пожары в лесах Иркутской области прекратились из-за дождей со снегом

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Непогода в виде дождя со снегом помогла в борьбе с пожарами в лесах Иркутской области, где с начала текущего года произошло более 350 возгораний и огнем было уничтожено порядка 50 тысяч га.

Пресс-служба регионального правительства сообщила в пятницу, что за минувшие сутки в регионе были ликвидированы два лесных пожара, перешедшие в локализованное состояние с 17 мая: один площадью 3 га в Жигаловском районе, второй - на 48 га в Качугском районе.

"На землях лесного фонда сегодня пожаров нет", - говорится в сообщении.

По данным ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в пятницу высоких классов пожарной опасности в лесах региона не прогнозируется.

В четверг на территорию Иркутской области зашел холодный атмосферный фронт. В результате северо-западный ветер усилился до 15-20 м/с, прошли сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В некоторых районах установился временный снежный покров.

Первый лесной пожар в 2017 году в Иркутской области был зафиксирован 13 апреля. При этом в регионе с 15 марта действует особый противопожарный режим, введенный как профилактическая мера.