Лавров не знал о предупреждении от США об ударе по сирийским войскам

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не знает о предупреждении со стороны США в адрес России об ударе по правительственным силам на юге Сирии.

"Мне неизвестно о том, что такое предупреждение делалось", - сказал Лавров журналистам в Никосии в пятницу.

"Мы пока уточняем все детали, но, по некоторым сообщениям, несколько десятков мирных граждан погибли в результате этого удара", - отметил российский министр.

"Но, повторю, что все это еще подлежит перепроверке",- добавил он.