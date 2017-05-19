Главные новости
ЭкономикаСовет директоров "Газпрома" увеличит свое вознаграждение на 20%ЭкономикаКудрин собрался представить Путину экономическую стратегию в конце маяЭкономикаМегафон и Yota сообщили о массовом сбое в работе сети
В мире

Пентагон заявил о предупреждении России об ударе по сирийским войскам

Представитель военного ведомства опроверг информацию о жертвах среди мирного населения

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Возглавляемая США коалиция обратилась к России по установленному каналу избежания инцидентов сразу после того, как заметила продвижение проправительственных сил по направлению к Ат-Танфу, сообщил Пентагон.

"Коалиция обратилась к России по линии избежания инцидентов сразу после того, как мы заметили, что прорежимные силы продвигаются к Ат-Танфу", - сказал "Интерфаксу" в пятницу представитель коалиции.

"Силы коалиции действуют в районе Ат-Танфа много месяцев, тренируя и консультируя проверенные партнерские силы, вовлеченные в борьбу с ИГИЛ (запрещана в России - ИФ). И эта информация была донесена до России и ее сирийских партнеров по линии избежания инцидентов", - сказал представитель коалиции.

Он заявляет также, что удар коалиции по сирийским проправительственным силам не привел к жертвам среди гражданского населения.

"Никаких потерь среди гражданского населения не было", - сказал он "Интерфаксу" в пятницу, комментируя сообщения о том, что в результате удара могли погибнуть десятки гражданских лиц.

Как ранее сообщалось, накануне возглавляемая США коалиция заявила, что "нанесла удар по проправительственным силам, которые продвигались внутри установленной зоны деконфликтации на северо-западе от Ат-Танфа 18 мая, и это создало угрозу для партнерских сил США в Ат-Танфе".

В документе подчеркивается, что перед нанесением ударов коалиция произвела предупредительные выстрелы.

В свою очередь, телеканал "Россия-24" сообщил в пятницу о восьми жертвах авиаудара американской коалиции.

Теги: США, Сирия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Въехавшему в толпу в Нью-Йорке водителю предъявили обвинение в убийствеВъехавшему в толпу в Нью-Йорке водителю предъявили обвинение в убийстве
Бывший служащий ВМС США дважды привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянииПодробнее
Швеция прекратила расследование дела против Ассанжа об изнасилованииШвеция прекратила расследование дела против Ассанжа об изнасиловании
Суд уже попросили отменить ордер на арест основателя WikiLeaksПодробнее
Въехавший в толпу на Таймс-сквер в Нью-Йорке водитель оказался психически нездоровВъехавший в толпу на Таймс-сквер в Нью-Йорке водитель оказался психически нездоров
Он выбежал из машины с криками, а позже заявил полиции, что слышит голосаПодробнее
США напомнили РФ об исполнении санкций ООН в отношении КНДРСША напомнили РФ об исполнении санкций ООН в отношении КНДР
В Вашингтоне заявили о санкциях после открытия паромного сообщения России и Северной КореиПодробнее
США обвинили ВВС Китая в перехвате самолета в международном пространствеСША обвинили ВВС Китая в перехвате самолета в международном пространстве
В Вашингтоне назвали перехват "непрофессиональным"Подробнее
ДНР обвинила Киев в сокрытии информации о 170 пленныхДНР обвинила Киев в сокрытии информации о 170 пленных
По версии украинской стороны, они якобы не хотят возвращаться домойПодробнее
Трамп назвал вредящим США назначение спецпрокурора по выборамТрамп назвал вредящим США назначение спецпрокурора по выборам
Президент США заявил, что это часть ведущейся на него "охоты на ведьм"Подробнее
Машина врезалась в пешеходов на Таймс-скверМашина врезалась в пешеходов на Таймс-сквер
Погиб один человек, ранения получили 13 прохожихПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 мая6 фото
18 мая
Фотохроника 18 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля12 фото
17 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаСовет директоров "Газпрома" увеличит свое вознаграждение на 20%ЭкономикаКудрин собрался представить Путину экономическую стратегию в конце маяЭкономикаМегафон и Yota сообщили о массовом сбое в работе сетиЭкономикаЦены на нефть вышли на максимум с конца апреля
Италия раздаст замки для их превращения в туристические достопримечательности
Серверы МЧС атаковал вирус WannaCry
Совет директоров "Газпрома" увеличит свое вознаграждение на 20%
Пентагон заявил о предупреждении России об ударе по сирийским войскам
Испанские власти запросили у Каталонии план референдума о независимости
Кудрин собрался представить Путину экономическую стратегию в конце мая
"Газпром" предложит акционерам не выплачивать вознаграждение Улюкаеву
Обязывающий депутатов уведомлять о встречах с избирателями законопроект прошел 2 чтение в ГД
Минфин внес в правительство предложение по бюджетному правилу с ценой отсечения в $40
Фотохроника 19 мая
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи