Пентагон заявил о предупреждении России об ударе по сирийским войскам

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Возглавляемая США коалиция обратилась к России по установленному каналу избежания инцидентов сразу после того, как заметила продвижение проправительственных сил по направлению к Ат-Танфу, сообщил Пентагон.

"Коалиция обратилась к России по линии избежания инцидентов сразу после того, как мы заметили, что прорежимные силы продвигаются к Ат-Танфу", - сказал "Интерфаксу" в пятницу представитель коалиции.

"Силы коалиции действуют в районе Ат-Танфа много месяцев, тренируя и консультируя проверенные партнерские силы, вовлеченные в борьбу с ИГИЛ (запрещана в России - ИФ). И эта информация была донесена до России и ее сирийских партнеров по линии избежания инцидентов", - сказал представитель коалиции.

Он заявляет также, что удар коалиции по сирийским проправительственным силам не привел к жертвам среди гражданского населения.

"Никаких потерь среди гражданского населения не было", - сказал он "Интерфаксу" в пятницу, комментируя сообщения о том, что в результате удара могли погибнуть десятки гражданских лиц.

Как ранее сообщалось, накануне возглавляемая США коалиция заявила, что "нанесла удар по проправительственным силам, которые продвигались внутри установленной зоны деконфликтации на северо-западе от Ат-Танфа 18 мая, и это создало угрозу для партнерских сил США в Ат-Танфе".

В документе подчеркивается, что перед нанесением ударов коалиция произвела предупредительные выстрелы.

В свою очередь, телеканал "Россия-24" сообщил в пятницу о восьми жертвах авиаудара американской коалиции.