Росгвардия не будет создавать свой угрозыск

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Росгвардия не собирается создавать свой собственный уголовный розыск, заявили в понедельник в ведомстве.

"Росгвардия выполняет свои задачи вне рамок оперативно-розыскной деятельности", - сказали в департаменте по взаимодействию со СМИ Росгвардии.

"22 мая в ряде СМИ появилась информация о том, что Росгвардия намерена создать свой аналог МУРа. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", - сказали в Росгвардии.

Между тем первый заместитель главкома Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов заявил журналистам, что Росгвардия подготовит соответствующих специалистов, если ее решат наделить правом на ведение оперативно-розыскной деятельности.

"На сегодняшний день мы выполняем те задачи, которые на нас возложены, которые не предполагают наличия оперативно-розыскной деятельности в войсках Национальной гвардии", - сказал Меликов.

В прошлом наделить Росгвардию правом на ведение оперативно-розыскной деятельности предлагал экс-глава МВД РФ и бывший главком Внутренних войск генерал армии Анатолий Куликов, пояснив, что "это сделает ее полноценной спецслужбой".