К "Гоголь-центру" подъехал автозак

На улице Казакова в Москве собралось несколько десятков человек в поддержку театра и его худрука Кирилла Серебренникова

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - К зданию московского театра "Гоголь-центр" по адресу: улица Казакова, 8, в котором с утра во вторник проходили обыски, вечером подъехал полицейский автозак и еще три полицейских автомобиля, передает корреспондент "Интерфакса".

В настоящее время у здания театра собрались несколько десятков человек. Это артисты, зрители, журналисты. Собравшиеся обсуждают происходящие события и ожидают обещанных спектаклей, первый из которых должен начаться в 19:00.

Тем временем сотрудники полиции после неоднократных призывов к собравшимся перед зданием "Гоголь-центра" людям не выходить на проезжую часть и не мешать проезду транспорта протянули вдоль тротуара ограничительную ленту. Они просят оставшихся на проезжей части людей вернуться на тротуар и не ограничивать проход другим гражданам по улице Казакова.

Ранее пиар-директор театра Ника Груздева сообщила, что запланированные на сегодня спектакли обязательно состоятся, несмотря на то, что работа труппы была прервана на время обысков.

О проведении обысков в "Гоголь-центре" и в квартире худрука театра Кирилла Серебренникова стало известно утром во вторник.

На странице "Гоголь-центра" в фейсбуке ранее появилась запись, призывающая всех сочувствующих приехать и поддержать театр и его худрука. "Дорогие друзья и зрители "Гоголь-центра"! Все, кто неравнодушен к событиям, которые сейчас происходят с нашим театром и Кириллом Серебренниковым, приходите к 17:00 на улицу Казакова, 8. Будем вместе!", - говорится в сообщении.

Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова, обыски у художественного руководителя "Гоголь-центра" связаны с расследованием уголовного дела о хищении крупной суммы из бюджета, выделенной некоммерческой организации "Седьмая студия".

Позже в пресс-службе СК "Интерфаксу" сообщили, что следствие оценивает размер похищенных из бюджета денежных средств, выделенных "Седьмой студии" в размере 200 млн рублей. "По версии следствия, пока неустановленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства РФ", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

Около 18:00 обыски в московском театре "Гоголь-центр" завершились, его двери открылись и артисты получили возможность попасть внутрь своего учреждения.

Перед этим пиар-директор организации Ника Груздева заявила, что запланированные на вторник спектакли "Гоголь-Центра" будут показаны на сценах театра. "Мы ждем, когда откроют двери театра, чтобы начать подготовку к запланированным сегодня на большой и малой сцене спектаклям, которые обязательно состоятся", - сказала Груздева.

Она добавила, что никаких других официальных комментариев театра по факту сегодняшних событий не будет.