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В Минкомсвязи не нашли предпосылок для блокировки Telegram

Ранее "Ведомости" писали, что Роскомнадзор попросил Telegram предоставить данные для внесения в реестр организаторов распространения информации

В Минкомсвязи не нашли предпосылок для блокировки Telegram
Фото: ТАСС, Кирилл Кухмарь

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Глава Минкомсвязи не нашел предпосылок для блокировки мессенджеров в России.

"Не вижу предпосылок для блокировки тех или иных мессенджеров", - заявил глава ведомства Николай Никифоров, отвечая на вопрос о возможной блокировке Telegram в России.

По его словам, российские власти не преследует целей блокировки ресурсов, которые работают в рамках закона. Он отметил, что нет никаких специальных "списков ресурсов, которые могут быть заблокированы".

Как писала газета "Ведомости", Роскомнадзор в начале мая направил в адрес Telegram письмо с просьбой предоставить данные для внесения компании в реестр организаторов распространения информации. По информации газеты, ведомство предупредило компанию, что в случае, если данные не будут предоставлены, ресурс может быть заблокирован.

По информации источника "Ведомостей", руководители Telegram пока уклоняются от переговоров и отказываются вступать в реестр организаторов распространения информации.

Теги: Минкомсвязи, Telegram, Николай Никифоров
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