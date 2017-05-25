Координатор штаба Навального оштрафован за репост видео с флагом ИГ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Московский районный суд Чебоксар (Чувашия) привлек к административной ответственности координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в республике Семена Кочкина.

Адвокат Кочкина Алексей Глухов сообщил в четверг "Интерфаксу, что активист оштрафован на 1,5 тыс. рублей по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций).

"В августе 2015 года Семен на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сделал репост сатирического видеоролика, на заднем фоне которого был черный флаг с белыми надписями, похожий на флаг ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ)", - сказал Глухов.

В связи с этим сотрудник полиции недавно составил на Кочкина протокол, который и рассматривал суд.

Глухов отметил, что решение о штрафе будет обжаловано. "ИГИЛ не признана экстремистской организацией. Она является запрещенной и террористической, а в данном случае суд поставил знак равенства между террористической организацией и экстремистской, что нарушает законодательство. Поэтому демонстрация символики ИГИЛ не образует состав по ст.20.3 КоАП РФ", - сказал он.