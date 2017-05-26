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Поклонская подтвердила подачу запроса о финансировании фильма "Матильда"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила, что направляла большое число запросов в компетентные органы, в связи с обращениями граждан по поводу фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда"; в том числе запросы по поводу бюджетных средств, выделенных на производство этого фильма.

"Я рассматриваю обращения граждан, в связи с чем мною подготовлены депутатские запросы во все компетентные органы. Проводится проверка по факту нарушения прав, религиозных чувств верующих и, в частности, по бюджетным деньгам, которые были выделены на финансирование этого фильма", - сказала Поклонская журналистам в пятницу.

Она в то же время заметила, что не может сказать, "на какой запрос ссылается" Учитель, который вчера сообщил о том, что в его киностудии в Санкт-Петербурге проводится проверка.

"Господа режиссеры рекламируют свой фильм. Я в этом участвовать не буду", - добавила Поклонская.

Теги: Наталья Поклонская. Алексей Учитель
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