Режиссер Учитель напомнил об продолжавшихся месяц проверках на киностудии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Режиссер Алексей Учитель заявил, что его удивили новые проверки его киностудии, так как они проводились ранее на протяжении месяца.

"Приходил представитель УВД Петербурга, это Василеостровский район, который предъявил нам бумагу, что через пять дней мы обязаны представить все финансовые, правовые и регистрирующие документы. Для меня это нонсенс, потому что у нас больше месяца шла проверка то прокуратуры, то казначейства. Сотрудники студии отсылали тонны бумаги, и все документы. Все они признали, что никаких у нас нарушений нет", - сказал Учитель в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Учитель заявил, что считает эту работу ненужной, однако его киностудия готова к подобным проверкам.

"Как мне кажется, все это все-таки исходит от депутата Поклонской, все запросы по нашему поводу. Идет какой-то просто отвратительный дубляж того, что уже было. Заставлять все государственные структуры делать работу, которая, так сказать, дублирует друг друга. Мы, естественно, ничего не боимся, готовы ко всем проверкам", - заявил Учитель.

В четверг адвокат Константин Добрынин сообщил "Интерфаксу" о проверке киностудии Алексея Учителя полицией. По его словам, проверка связана с обращением депутата Госдумы от "Единой России" Натальи Поклонской к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Сама депутат подтвердила, что получила соответствующие обращение граждан и поэтому направила запросы в компетентные органы в связи с фильмом режиссера Алексея Учителя "Матильда".

"Я рассматриваю обращения граждан, в связи с чем мною подготовлены депутатские запросы во все компетентные органы. Проводится проверка по факту нарушения прав, религиозных чувств верующих и, в частности, по бюджетным деньгам, которые были выделены на финансирование этого фильма", - сказала Поклонская журналистам в пятницу.

Она в то же время заметила, что не может сказать, "на какой запрос ссылается" Учитель, который вчера сообщил о том, что в его киностудии в Санкт-Петербурге проводится проверка.