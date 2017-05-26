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Комиссия Госдумы по этике не получала жалобу Учителя на действия Поклонской

Есть обновление от 10:22

Адвокат режиссера "Матильда" считает, что экс-прокурор Крыма проявляет к его творчеству слишком пристальное внимание

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Обращение режиссера Алексея Учителя или его адвоката на действия депутата Госдумы Натальи Поклонской в думскую комиссию по этике не поступало, заявили в комиссии.

"В думскую комиссию не поступало обращения Учителя в связи с действиями депутата Поклонской. Сам режиссер не ведет дела, ведет адвокат, но от адвоката тоже ничего не поступало", - заявил "Интерфаксу" в пятницу первый замглавы комиссии Николай Иванов.

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По его словам, ранее к Поклонской поступили "обращения от жителей нашей страны, которые вот так вот (негативно, как оскорбление чувстве верующих - ИФ) оценивают фильм Учителя" "Матильда", в котором идет речь о взаимоотношениях цесаревича, будущего императора России Николая II с балериной Матильды Кшесинской.

"Поклонская как депутат переслала эти письма в Генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура рассмотрела их и дала ответ Поклонской. От Генпрокуратуры пришло и нам сообщение", - сказал Иванов. По его словам, в этом сообщении Генпрокуратура информировала, что "в действиях Поклонской не видит предмета прокурорского реагирования".

Парламентарий обратил внимание, что в соответствии с законом о статусе депутата он "может защищать интересы своих избирателей".

Иванов добавил, что комиссия по этике подобные документы, которые есть в настоящий момент в комиссии от Генпрокуратуры, рассматривать не должна.

Ранее адвокат Учителя Константин Добрынин сообщил, что уже почти месяц комиссия по этике Госдумы рассматривает жалобу Учителя на действия Поклонской. "И все не может ее (жалобу) никак рассмотреть. Мы, конечно, допускаем, что, может быть, эта жалоба потерялась в недрах Госдумы, но в таком случае мы готовы отправить еще одну лично председателю Госдумы, чтобы он уже отнес ее в комиссию по этике", - сказал адвокат, выразив надежду, что в таком случае обращение режиссера не потеряется.

По мнению Добрынина, комиссия по этике поступит правильно, если сделает Поклонской замечание за столь пристальное внимание к творчеству Учителя.

Поклонская завалила проверками

Накануне стало известно, что в отношении киностудии Учителя проводится проверка. Как сообщил Добрынин, она связана с обращением Поклонской к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Со своей стороны режиссер заявил, что считает возмутительными действия Поклонской, написавшей очередной запрос в правоохранительные органы. Он призывает Госдуму вмешаться в ситуацию.

"У нас только несколько дней назад закончилась проверка государственного казначейства, которая проходила по запросу все той же Натальи Поклонской", - сказал Учитель "Интерфаксу" в четверг. По его словам, эта ревизия длилась более месяца. "Она не выявила ни одного нарушения", - подчеркнул режиссер.

"Почему депутат Госдумы рассылает веером запросы в госучреждения на одну и ту же тему. Это возмутительно! Госдума должна что-то сделать с этим и вмешаться в ситуацию", - сказал Учитель.

По словам Учителя, его представители уже обратились в комиссию по этике Госдумы в связи с действиями Поклонской, "однако до сих пор не получили никакого ответа".

Теги: Алексей Учитель, Наталья Поклонская, Госдума
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