Парламент Петербурга оставил вопрос референдума о судьбе Исаакия на осень

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду повторно исключило из повестки дня вопрос о соответствии законодательству инициативы о проведении референдума по передаче Исаакиевского собора РПЦ.

Как уточнил "Интерфаксу" депутат Борис Вишневский ("Яблоко"), повторное исключение вопроса из повестки означает, что парламент не сможет вынести вопрос на обсуждение в течение месяца. Вместе с тем, уточнил он, в июне парламент уйдет на летние каникулы, что автоматически "подвесит" рассмотрение вопроса до осени.

Исключить вопрос из повестки предложил на заседании депутат Борис Ивченко ("Единая Россия"). Предложение поддержали 37 парламентариев, против высказались 12 народных избранников. Воздержавшихся не было. Согласно регламенту Законодательного собрания, исключение вопроса из повестки не предусматривает прений.

Как следует из проекта постановления, парламент готовится признать вопрос референдума о передаче Исаакиевского собора Церкви не отвечающим требованиям законодательства, что сделает его проведение невозможным. Рассмотрение этого документа неоднократно откладывалось.