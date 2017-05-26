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Усманов выразил готовность доказать в суде отсутствие судимости за изнасилование

Представители Усманова отмечают, что в книге экс-посла Великобритании Крейга Мюррея, на которую ссылается Навальный, информации об изнасиловании нет

Усманов выразил готовность доказать в суде отсутствие судимости за изнасилование
Бизнесмен Алишер Усманов
Фото: Reuters

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Бизнесмен Алишер Усманов, ранее объявивший, что подаст иск к оппозиционеру Алексею Навальному за клевету, готов представить в суде доказательства отсутствия судимости за изнасилование. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба предпринимателя.

Это заявление пресс-служба Усманова распространила в ответ на комментарий Навального к последнему, второму по счету видеообращению миллиардера. Так Усманов отреагировал на обвинения Навального в том, что бизнесмен все время ссылается, на "какие-то документы, которых никто не видел".

"Еще раз обращаем внимание общественности на то, что столь же убедительные и неопровержимые доказательства и по остальным лживым заявлениям господина Навального были предоставлены господином Усмановым тем СМИ, которые проявили к ним интерес. Если Навальный испытывает сложности с чтением прессы, эти доказательства будут продемонстрированы ему в суде", - отметили в пресс-службе Усманова.

Там отмечают, что Навальный ссылался на информацию об этом, прочитанную в книге экс-посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея.

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В сообщении говорится, что такие данные в указанной книге отсутствуют, а сама книга находится в публичном доступе. "Видимо, Навальный в очередной раз попытался уйти от ответственности, предлагая Усманову обращаться с претензией о клевете к господину Мюррею? Однако не следует забывать, что распространитель лживой информации несет ответственность согласно статье 152 ГК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Отмечается при этом, что доказательства непричастности Усманова к этому будут продемонстрированы в суде.

"Ни в приговоре Военного Трибунала Туркестанского Военного округа суда от 19 августа 1980 года, ни в определении Военной Коллегии Верховного Суда Республики Узбекистан от 3 мая 2000 г., отменившего вышеуказанный приговор, не содержится упоминания слова "изнасилование" или сколь-нибудь похожей на него статьи Уголовного кодекса. Более того, и это самое важное, Коллегия установила, что не было и состава преступления, а обвинения были сфальсифицированы",— сообщается в заявлении пресс-службы, которое цитирует "Коммерсантъ".

"Господин Навальный солгал трижды: во-первых, А.Б. Усманов никогда не был осужден за изнасилование, во-вторых, Навальный не читал книги, о которой говорит, в третьих — в книге нет об этом ни слова", — говорится в заявлении.

Иск Усманова к Навальному

Как сообщалось, Люблинский суд Москвы 30 мая рассмотрит по существу иск о защите чести и достоинства Усманова к Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). В ходе досудебной подготовки (беседы) стороны отказались заключать мировое соглашение.

Усманов в своем исковом заявлении не требует от ответчиков денежной компенсации, а просит лишь опровергнуть сведения, которые считает не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию.

Адвокат бизнесмена Генрих Падва указал, что Усманов меценат, занимается благотворительностью, и сведения, которые опубликовал Навальный, являются информационной кампанией против Усманова.

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Юрист ФБК Иван Жданов просил прекратить производство по делу, так как, по мнению ответчика, подобное дело должен рассматривать арбитражный суд.

Усманов обратился в районный суд 12 апреля с иском к Навальному и ФБК.

Расследование ФБК

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Навального опубликовал расследование, в котором, в частности, утверждалось, что глава USM Holdings Усманов передал особняк с земельным участком более 4 га в Одинцовском районе Подмосковья в дар фонду "Соцгоспроект", главой наблюдательного совета которого является однокурсник премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев.

Усманов в интервью газете "Ведомости" сообщил, что сделка с участком представляла собой обмен недвижимостью. В ответ на это Навальный на своем сайте назвал эти утверждения не соответствующими действительности.

В пресс-службе главы USM Holdings заявили, что высказывания Навального о злоупотреблениях при осуществлении сделок с недвижимостью в Подмосковье не соответствуют действительности и должны быть доказаны им в суде.

Теги: Алишер Усманов, Алексею Навальному
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