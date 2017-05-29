Радиационный фон в Приморье после запуска ракеты в КНДР остался в норме

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Радиационный фон в Приморье не превышает обычных показателей после проведенного в понедельник КНДР запуска баллистической ракеты.

На сайте Примгидромета сообщается, что в настоящее время радиационный фон в Приморском крае составляет 11-12 мкР/ч, что соответствует обычным показателям. Специалисты проводят измерения ежечасно.

Приморье - единственный регион РФ, граничащий с КНДР.

Военные Южной Кореи и правительство Японии сообщили, что Северная Корея в понедельник запустила баллистическую ракету типа "Скад", которая пролетела около 450 км и упала в районе исключительной морской экономической зоны Японии.