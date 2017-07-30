В Севастополе прошло празднование Дня ВМФ России

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Парадом и военно-спортивным праздником с участием более 40 боевых кораблей и катеров, свыше 20 самолетов и вертолетов отмечают День Военно-морского флота России в Севастопольской бухте в воскресенье, передает корреспондент "Интерфакса".

Торжества начались с подъема Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях флота.

Командовал парадом начальник штаба ЧФ контр-адмирал Виктор Лиина, принимал - командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.

В двух парадных линиях выстроились восемь боевых кораблей и судов ЧФ: среди них флагман Черноморского флота - ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Григорович", подлодка "Старый Оскол", старейшее в составе ВМФ спасательное судно "Коммуна" и корабль пограничной службы ФСБ России "Проворный".

Заход трехмачтового парусного фрегата "Херсонес" в Севастопольскую бухту открыл военно-спортивный праздник. Он состоял из почти двух десятков эпизодов.

Торжества собрали десятки тысяч зрителей.

Севастопольцы и туристы днем могут подняться на борт кораблей Черноморского флота. На главной площади города - площади Нахимова - работает выставка вооружений и военной техники. В Музее ЧФ и Военно-историческом музее фортификационных сооружений - день открытых дверей.

Вечером в центре Севастополя пройдет гала-концерт. Завершат День ВМФ артиллерийский салют и фейерверк в акватории бухты.