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ВМФ России в этом году получит 30 новых кораблей и судов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Военно-морской флот России в текущем году пополнится 30-ю новыми кораблями и судами, заявил президент РФ Владимир Путин в воскресенье на торжественном приеме в Адмиралтействе по случаю Дня ВМФ.

"В нынешнем году планируем ввести в строй еще 30 кораблей и судов. Мы будем строго следовать и другим планам развития флота по наращиванию доли современного вооружения и по повышению качества боевых кораблей", - заверил верховный главнокомандующий.

По его словам, в настоящее время благодаря отечественной промышленности и науке идет укрепление национальной обороны РФ, в том числе - пополнение флота современными кораблями. В минувшем году на флот поступило 24 надводных корабля, две многоцелевые подводные лодки, а также судно обеспечения.

Путин также подчеркнул, что будет оказываться также вся необходима поддержка военнослужащим и их семьям.

Президент отметил особое уважительное отношение общества к традициям российских моряков. "Сегодня мы чествуем мужественных, сильных духом людей. Вы вносите огромный вклад в укрепление обороноспособности страны, ее международного авторитета", - обратился он к участникам приема, среди которых - действующие моряки и ветераны.

Глава государства также отдельно отметил заслуги ветеранов Великой Отечественной войны, "которые всегда были примером стойкости и бесстрашия". Кроме того, Путин выразил признательность к кораблестроителям. Президент заключил, что Россия гордится как отважными флотоводцами прошлого, так и нынешним поколением моряков ВМФ.

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Ракетный катер &quot;Чувашия&quot; и подводная лодка &quot;Дмитров&quot;
Теги: ВМФ, Владимир Путин
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