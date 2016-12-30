Главные новости
В миреГосдеп подтвердил высылку из США 35 российских дипломатовВ миреВыдворяемым из США дипломатам РФ придется встречать новый год в самолетеВ миреТрамп решил уточнить у разведки последние данные о кибератаках на США
В мире

Выдворяемым из США дипломатам РФ придется встречать новый год в самолете

Купить билеты из Вашингтона в Москву практически невозможно, люди будут вынуждены ехать в Нью-Йорк

Выдворяемым из США дипломатам РФ придется встречать новый год в самолете
Посольство РФ в Вашингтоне
Фото: Reuters

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Российские дипломатические работники, которых правительство США высылает из страны, сталкиваются с трудностями при покупке билетов в Россию.

"Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют", - сказал "Интерфаксу" в четверг информированный собеседник, пожелавший остаться неназванным.

В миреГосдеп подтвердил высылку из США 35 российских дипломатовГосдеп подтвердил высылку из США 35 российских дипломатовЧитать подробнее

По его словам, выдворяемые дипломаты будут вынуждены в ближайшее время добираться из Вашингтона до Нью-Йорка, где больше шансов найти свободное место на рейс в Москву. При этом, скорее всего, дипломаты проведут новогоднюю ночь в самолете, сказал собеседник агентства.

"Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год", - отметил он.

Другой собеседник агентства сообщил, что вокруг "дачи" российского постпредства в Нью-Йорке наблюдается скопление полиции. "Это, конечно, не оцепление, вертолеты не летают, но тем не менее впечатляет", - сказал он.

В четверг США ввели новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки.

Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов. "Госдепартамент предпринял эти меры как часть всесторонних мер в ответ на вмешательство России в выборы США, а также систематическое преследование наших дипломатов за рубежом, случаи которого участились в течение последних четырех лет и значительно выросли за последние 12 месяцев", - говорится в заявлении.

В разделе "компании и ведомства" санкционного списка значатся ФСБ РФ и ГРУ Генштаба РФ как отдельные объекты ограничительных мер. В санкционный список попали глава ГРУ Игорь Коробов, а также Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов. Помимо перечисленных лиц, под санкции попали Евгений Богачев и Алексей Белан, которые разыскиваются властями США за кибермошенничество.

Теги: США, Россия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Санкции против РФ в команде Трампа назвали попыткой "загнать его в угол"Санкции против РФ в команде Трампа назвали попыткой "загнать его в угол"
Помощница избранного президента выразила надежду, что союзники США не последуют примеру ОбамыПодробнее
CNN сообщил о закрытии англо-американской школы в Москве из-за санкцийCNN сообщил о закрытии англо-американской школы в Москве из-за санкций
По сведениям СМИ, дипломаты из США также не смогут ездить в ведомственный дом отдыха в Серебряном боруПодробнее
Трамп решил уточнить у разведки последние данные о кибератаках на СШАТрамп решил уточнить у разведки последние данные о кибератаках на США
При этом избранный президент не дал никакой личной оценки введению новых санкций против РоссииПодробнее
Американские сенаторы потребовали более жестких санкций против РФАмериканские сенаторы потребовали более жестких санкций против РФ
Республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм считают ограничения, введенные Обамой, слишком "небольшой ценой" для РоссииПодробнее
МИД РФ пообещал в пятницу огласить ответные меры на санкции СШАМИД РФ пообещал в пятницу огласить ответные меры на санкции США
Мария Захарова назвала указ Барака Обамы "пощечиной американскому народу" и посочувствовала госсекретарю США Джону КерриПодробнее
Владимир Путин определит ответ на санкции США на принципах взаимностиВладимир Путин определит ответ на санкции США на принципах взаимности
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не склонен преувеличивать эффективность ограничительных мер ВашингтонаПодробнее
Госдеп подтвердил высылку из США 35 российских дипломатовГосдеп подтвердил высылку из США 35 российских дипломатов
Ведомство также сообщило о закрытии двух развлекательных комплексов, которыми владеет правительство РФПодробнее
США ввели санкции против России в связи с кибератакамиСША ввели санкции против России в связи с кибератаками
В черный список Минфина включено руководство ГРУПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Цитаты года12 фото
29 декабря
Цитаты года
Фотохроника 28 декабря7 фото
28 декабря
Фотохроника 28 декабря
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Все фотогалереи
Цитата дня

Всегда нужно помнить: я отравился сознательно нервным ядом, и, наверное, должен остаться в постели, снизить свою активность

Главный нарколог Евгений Брюн о потреблении алкоголя в новогоднюю ночь

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГосдеп подтвердил высылку из США 35 российских дипломатовВ миреВыдворяемым из США дипломатам РФ придется встречать новый год в самолетеВ миреТрамп решил уточнить у разведки последние данные о кибератаках на СШАВ миреCNN сообщил о закрытии англо-американской школы в Москве из-за санкций
Аэропорт Душанбе закрылся из-за тумана
Выдворяемым из США дипломатам РФ придется встречать новый год в самолете
Что случилось этой ночью: пятница, 30 декабря
Китай отправил России новогодние пожелания об углублении сотрудничества
Cенаторы РФ и евродепутаты встретились с Асадом и посетили авиабазу Хмеймим
В аэропорт Якутска из-за неполадки вернулся второй самолет за утро
Дело об отстранении иркутского замминистра имущества отложили до января
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи