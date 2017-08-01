Песков объяснил трудности с въездом грузовиков на дачу в Серебряном Бору

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения американских дипломатов о том, что им досрочно было ограничено право въезда на дачу в московском Серебряном Бору.

Отвечая на вопросы журналистов, он пояснил, что возникшие у американцев проблемы связаны с действующим на территории Серебряного Бора запретом на въезд крупногабаритного транспорта.

"Там история вокруг грузовиков. Возьмите грузовик, какую-нибудь "газель" и попробуйте въехать в Серебряный Бор, вас туда не пустят. Поэтому это не имеет никакого отношения к этой истории (с ограничениями права посольства США пользоваться этим объектом-ИФ). Там есть определенные правила въезда крупногабаритного транспорта. Поэтому в данном случае нельзя согласиться с этими обвинениями", - подчеркнул Песков.

Запрет на использование посольством США в РФ дачи в Серебряном бору и складского помещения на Дорожной улице на юге Москвы вступил в силу во вторник, 1 августа.

Доступ к этим объектам приостановлен в соответствии с решением о мерах в отношении загранпредставительств США, объявленных МИД РФ 28 августа.