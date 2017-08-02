Директор Росгвардии указал на ошибки конвоиров "банды ГТА"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Конвоиры в здании Мособлсуда грубо нарушили инструкции при доставке фигурантов дела о "банде ГТА" на судебный процесс, сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов журналистам в среду.

"Это грубейшее нарушение всех инструкций, по которым должны действовать конвоиры: здесь они нарушены от "а" до "я", - заявил Золотов.

По его словам, наручники на подозреваемых были надеты спереди, что позволило избавиться от них и напасть конвоиров.

Во вторник 1 августа пятеро подсудимых по уголовному делу "банды ГTA" во время конвоирования в здании Мособлсуда совершили попытку побега, для чего напали на полицейский конвой.

В результате трое злоумышленников были убиты, двое ранены. По данным полиции, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение, двое полицейских - травмы.