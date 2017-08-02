Подведомственная МИД РФ фирма предложила трудоустроить работавших в посольстве США россиян

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Фирма "Инпредкадры" - филиал Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК), подведомственного МИД РФ, - готова зачислить в свою базу данных для дальнейшего трудоустройства работавших в посольстве США российских граждан, которые могут быть сокращены в связи с требованием Москвы.

"Посольство и консульства США услугами фирмы "Инпредкадры" не пользуются. Данными о численности российского персонала в посольстве США мы не располагаем. В случае высвобождения высоквалифицированных сотрудников посольства США фирма "Инпредкадры" готова рассмотреть вопрос о возможности зачисления их в свой кадровый резерв для последующего трудоустройства", - разъяснили "Интерфаксу" в ГлавУпДК в среду.

"Филиал ГлавУпДК фирма "Инпредкадры" оказывает иностранным, в том числе дипломатическим, представительствам на коммерческой основе услуги по подбору персонала любых специальностей для последующего прямого найма на работу. Кроме того, "Инпредкадры" осуществляет кадровый лизинг, т.е. предоставляет собственный персонал необходимых специальностей для работы без включения в штат иностранных представительств", - отметили в управлении.

Как пояснил собеседник агентства, в случае прямого найма дипломатическое или иное иностранное представительство должно заключить с работником трудовой договор, производить ежемесячные отчисления страховых взносов, предоставлять отчетность по страховым взносам в налоговые органы и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством РФ.

В условиях прямого найма при возникновении трудовых споров с работником дипломатическое представительство должно урегулировать их в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, когда этого сделать не удается, работник имеет право обращаться в суд, рассказали в ГлавУпДК.

"При использовании услуги "кадрового лизинга" все функции работодателя несет ГлавУпДК", - подчеркнул собеседник агентства.

28 июля МИД РФ объявил об ответных мерах в отношении Вашингтона в связи с принятием Конгрессом США законопроекта о санкциях против России. В частности, общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в РФ, сокращается до 455 человек. Кроме того, с 1 августа российская сторона приостановила использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.