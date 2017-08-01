Трамп пока не подписал закон о санкциях против РФ

По словам госсекретаря США, лидер не в восторге от предложенного Сенатом законопроекта, но готов подписать его

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пока не подписал закон о санкциях против России, Ирана и КНДР, принятый ранее конгрессом, но намерен это сделать, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Пока нет, но, как мы заявили ранее на этой неделе, он это сделает", - сказала она на брифинге во вторник, отвечая на вопрос о том, подписал ли президент США этот закон.

По словам Сандерс, в настоящее время идет юридический процесс рассмотрения закона.

В свою очередь госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Трамп не был в восторге от предложенного конгрессом законопроекта по санкциям против РФ, но, видимо, готов подписать его.

"Ни я, ни президент не были в восторге от этого, но законопроект поддержало подавляющее большинство конгрессменов. Так что все указывает на то, что президент подпишет этот документ", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

На прошлой неделе конгресс США принял законопроект, которым вводятся новые санкции против России. 28 июля МИД РФ объявил об ответных мерах в отношении Вашингтона: с 1 сентября число дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, должно быть сокращено до 455 человек - столько российских дипломатов и сотрудников технического персонала работают сейчас в США после высылки Вашингтоном части дипработников.

Кроме того, 1 августа вступил в силу запрет на использование посольством США в РФ дачи в Серебряном бору и складского помещения на Дорожной улице на юге Москвы. Посольство США уже вывезло все свои вещи с этих объектов.