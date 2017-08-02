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Кадыров предрек раскол между США и союзниками из-за санкций против России

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров убежден, что введенные Вашингтоном антироссийские санкции приведут к расколу США с их союзниками, а попытка развалить экономику России закончится ничем.

"Если США хотят лишить нас рынка сбыта энергоресурсов, развалить экономику, ничего из этого не выйдет. Я твёрдо убеждён, что санкции бумерангом вернутся в Вашингтон, они приведут к расколу между США и их союзниками. А Россия выстоит! А те, кто из Москвы мотался в Вашингтон, чтобы консультировать власти США при разработке санкций, заслужили презрение нашего общества!" - написал Р.Кадыров на своей странице в инстаграме в среду.

Лидер Чечни обращает внимание на недовольство европейских политиков торговым диктатом США.

Конгрессмены поздравляют друг друга! Президент США Дональд Трамп подписал почти единогласно принятый палатой представителей и сенатом пакет новых санкций против России, Ирана и Северной Кореи. Спикер палаты говорит, что они самые жёсткие в истории и призваны закрутить гайки для "самых опасных противников". Таким образом, Россия названа "опасным противником". США стремятся полностью подорвать экономику России, вызвать хаос, ослабить страну, заставить нас жить под свою диктовку. В этом нет ничего нового. Так же столетиями грезили наши северные, южные, восточные и западные соседи. Что у них из этого получилось, хорошо известно. Россия предлагала тысячи вариантов для сохранения и улучшения отношений между РФ и США. Но каждый раз в Вашингтоне находят "повод" для нагнетания напряжённости. От кого и кому исходит угроза? Армия, авиация и флот США дислоцированы во всем мире, практически по всему периметру вокруг России. Я не слышал, чтобы мы строили базы вдоль мексиканской или канадской границы с США. Было бы странно говорить, что ничего особенного не происходит. Это долговременная программа давления на Россию. Она может продолжаться и десятилетиями. Фактически США не только ввели санкции против России, но и указали западным странам своё место, ограничив их экономическую и политическую независимость. Америка диктует Западу, у кого и что покупать. Под видом энергетической безопасности Евросоюзу навязывается сланцевый и сжиженный газ с месторождений США. Отдельные европейские политики уже забили тревогу. А как же быть с американской "заботой" о правах человека и демократии в России? Ведь, чтобы строить больницы, школы, детские сады, нужна развитая и устойчивая экономика. Если США хотят лишить нас рынка сбыта энергоресурсов, развалить экономику, ничего из этого не выйдет. Я твёрдо убеждён, что санкции бумерангом вернутся в Вашингтон, они приведут к расколу между США и их союзниками. А Россия выстоит! А те, кто из Москвы мотался в Вашингтон, чтобы консультировать власти США при разработке санкций, заслужили презрение нашего общества! #Кадыров #Россия #Чечня #USA

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"Фактически США не только ввели санкции против России, но и указали западным странам своё место, ограничив их экономическую и политическую независимость. Америка диктует Западу, у кого и что покупать. Под видом энергетической безопасности Евросоюзу навязывается сланцевый и сжиженный газ с месторождений США. Отдельные европейские политики уже забили тревогу", - пишет он.

Кадыров убежден, что американские санкции вписываются в долгосрочную стратегию Вашингтона по оказанию давления на Россию, и продолжаться они могут десятилетиями.

В среду 2 августа президент США Дональд Трамп подписал новый пакет санкций против России, Ирана и КНДР.

Теги: Чечня, Рамзан Кадыров, США
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