Кадыров предрек раскол между США и союзниками из-за санкций против России

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров убежден, что введенные Вашингтоном антироссийские санкции приведут к расколу США с их союзниками, а попытка развалить экономику России закончится ничем.

"Если США хотят лишить нас рынка сбыта энергоресурсов, развалить экономику, ничего из этого не выйдет. Я твёрдо убеждён, что санкции бумерангом вернутся в Вашингтон, они приведут к расколу между США и их союзниками. А Россия выстоит! А те, кто из Москвы мотался в Вашингтон, чтобы консультировать власти США при разработке санкций, заслужили презрение нашего общества!" - написал Р.Кадыров на своей странице в инстаграме в среду.

Лидер Чечни обращает внимание на недовольство европейских политиков торговым диктатом США.

"Фактически США не только ввели санкции против России, но и указали западным странам своё место, ограничив их экономическую и политическую независимость. Америка диктует Западу, у кого и что покупать. Под видом энергетической безопасности Евросоюзу навязывается сланцевый и сжиженный газ с месторождений США. Отдельные европейские политики уже забили тревогу", - пишет он.

Кадыров убежден, что американские санкции вписываются в долгосрочную стратегию Вашингтона по оказанию давления на Россию, и продолжаться они могут десятилетиями.

В среду 2 августа президент США Дональд Трамп подписал новый пакет санкций против России, Ирана и КНДР.