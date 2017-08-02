В России

Что произошло за день: среда, 2 августа

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России, КНДР и Ирана, однако журналисты заметили, что, судя по формулировкам, администрация США оставляет за собой некоторую возможность свободной трактовки закона. Трамп уточнил, что будет выполнять документ, несмотря на его изъяны. В Кремле заявили, что закон ничего не меняет, а Рамзан Кадыров предрек, что это решение бумерангом вернется Вашингтону.

- Молдавия объявила Дмитрия Рогозина персоной нон-грата. Такое решение приняло правительство республики, молдавский президент Игорь Додон назвал произошедшее беспрецедентным скандалом.

- Нетрезвый мужчина ударил корреспондента НТВ во время прямого эфира. Журналист рассказывал о праздновании Дня ВДВ в Парке Горького. Сам нападавший, который уже задержан, к ВДВ отношения не имеет. Возбуждено уголовное дело.

- Организаторы "Евровидения" внесли изменения в регламент его проведения и обязали страны участницы конкурса не включать в состав своих делегаций людей, которым может быть запрещен въезд на территорию страны-хозяйки проведения "Евровидения".

- В Росгвардии заявили, что неправильно было бы считать стрельбу в Мособлсуде внесудебной расправой над членами так называемой "банды ГТА", но указали на ошибки в действиях конвоиров. Выяснилось, что сотрудники Росгвардии, пришедшие на помощь коллегам, охраняли в суде другой процесс.

- Курс евро превысил 72 рубля впервые с 26 сентября.

- Взрывы произошли на складе боеприпасов в селе Приморское Гудаутского района Абхазии. По предварительным данным, среди 27 пострадавших - 19 россиян. Погибших нет. К 20:00 мск взрывы прекратились.

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