Прокурор попросил условный срок инвалиду Мамаеву

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура просит Мосгорсуд изменить наказание инвалиду первой группы Антону Мамаеву, осужденному за разбой на 4,5 года, на условное, передает корреспондент "Интерфакса".

"Ознакомившись с жалобами адвокатов, считаю возможным выразить возражения на них. Вместе с тем выводы суда соответствуют доказательствам. Мамаев виновен в совершении преступления. Заболевание Мамаева препятствует его нахождению в тюремных условиях. Прошу судебную коллегию изменить наказание Мамаеву на условное", - сказал прокурор Александр Маков в Мосгорсуде в четверг.

"В удовлетворении жалобы защиты отказать", - добавил он.

Ранее Тимирязевский суд Москва на выездном заседании в "Матросской тишине" освободил из-под ареста Мамаева и избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Со своей стороны член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников сообщил, что даже в случае подтверждения приговора Мамаев не будет его отбывать из-за заболевания, препятствующего этому.

28-летний Мамаев, у которого полностью атрофированы мышцы, 30 июня был признан судом виновным в вооруженном разбое по делу о похищении мотороллера. Ему назначено наказание в виде 4,5 лет колонии. После оглашения приговора он был отправлен в "Матросскую тишину".

19 июля Тимирязевский суд Москвы освободил из-под стражи Мамаева, который, согласно медицинскому заключению, не может содержаться под арестом или в местах лишения свободы.

По сообщениям правозащитников, Мамаев не может себя обслуживать, при этом в следственном изоляторе (СИЗО) нет медперсонала, способного оказывать ему регулярную помощь.