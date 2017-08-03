Суд смягчил приговор инвалиду Мамаеву

Вместо 4,5 года тюрьмы, он оштрафован на 200 тыс. рублей

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в четверг смягчил приговор инвалиду I группы Антону Мамаеву, осужденному за разбой на 4,5 года и освобожденному из-под стражи.

Как передает корреспондент "Интерфакса", суд снизил приговор Мамаеву до штрафа в 200 тыс. рублей.

Василию Сероштанову, осужденному по тому же делу на три года в колонии общего режима, приговор оставлен без изменения.

В своей жалобе защитник Мамаева указал, что приговор необъективно суровый, при этом суд первой инстанции не принял во внимание личность инвалида. Он добавил, что действия его подзащитного не подтверждаются ничем, кроме показаний потерпевших.

28-летний Мамаев, у которого полностью атрофированы мышцы, 30 июня был признан судом виновным в вооруженном разбое по делу о похищении мотороллера. Ему назначено наказание в виде 4,5 лет колонии. После оглашения приговора он был отправлен в "Матросскую тишину".

19 июля Тимирязевский суд Москвы освободил из-под стражи Мамаева, который, согласно медицинскому заключению, не может содержаться под арестом или в местах лишения свободы. По сообщениям правозащитников, Мамаев не может себя обслуживать, при этом в следственном изоляторе (СИЗО) нет медперсонала, способного оказывать ему регулярную помощь.