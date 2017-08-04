Из рудника в Якутии начали эвакуировать рабочих

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Из рудника "Мир" в Якутия, который в пятницу затопило грунтовой водой, подняты на поверхность 40 человек, сообщил "Интерфаксу" источник.

"На рудник подано электричество, возобновлена работа клетей, начат подъем горняков на поверхность", - сказал источник.

В свою очередь в пресс-службе МЧС отметили, что спасатели установили связь со 130 горняками в затопленной части рудника "Мир" в Якутии, эвакуация продолжается.

В алмазодобывающей компании "АЛРОСА", которой принадлежит рудник, заявили, что в шахте находятся 148 человек.

На место аварии из Бурятии отправилась оперативная группа МЧС России под руководством министра Владимира Пучкова с пятью отделениями военизированного горноспасательного отряда с водолазами.

В пятницу в шахте рудника "Мир" (город Мирный, Якутия) произошел прорыв воды в рудник из карьера. Была начата спасательная операция. Позже вода схлынула, подтопленных участков в забое сейчас нет.

Карьер "Мир" - первое разрабатываемое коренное месторождение алмазов в Якутии, был открыт в 1955 году, имеет диаметр 1,2 км и глубину 525 метра. Разработка открытым способом была прекращена в 2001 году, с 2009 года добыча ведется только на подземном руднике. Сейчас на подземный рудник "Мир" приходится около 11% добычи "АЛРОСА".