Жалобу на решение о выдворении журналиста "Новой газеты" рассмотрят 7 августа

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в понедельник проверит законность решения о принудительном выдворении журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова (Али Феруза), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"В суд поступила жалоба адвоката Хаймовича на постановление от 1 августа по делу об административном правонарушении в отношении Нурматова. Жалоба назначена к рассмотрению в апелляционной инстанции на 7 августа в 12:00", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пятницу адвокат Даниил Хаймович сообщил "Интерфаксу", что обжаловал решение о его выдворении за пределы России. По словам адвоката, решение суда первой инстанции является необоснованным, так как его подзащитный в настоящее время находится в процессе получения временного убежища, а значит, у него есть все законные основания для нахождения на территории РФ.

Кроме того, по словам Хаймовича, в минувший четверг было подан административный иск в соответствии с Кодексом об административном судопроизводстве по поводу ненормативного решения госоргана - отказа московского ГУМВД в предоставлении Нурматову временного убежища.

Он пояснил, что решение об отказе было вынесено в конце апреля, но Нурматов получил его только 6 мая, а значит трехмесячный срок, который исчисляется с момента вручении копии решения на руки, еще не прошел.

Замоскворецкий суд Москвы 16 июня вернул аналогичный иск, посчитав, что его должен рассматривать другой суд.

Ранее в пятницу представитель Нурматова в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Кирилл Коротеев сообщил, что этот суд применил срочные меры по запрету на любое перемещение журналиста до вынесения решения по его жалобе в ЕСПЧ. "Таким образом, ни в выходные, ни в сентябре никакое его перемещение - ни депортация, ни выдворение из России, ни что-либо еще - невозможно", - добавил он.

По словам адвоката, "правило 39 часто является основанием для предоставления убежища". Коротеев добавил, что полная жалоба будет подана в ЕСПЧ в ближайшее время.

"Вызволение Али из центра содержания иностранных граждан будет непростым, но мы будем предпринимать для этого все попытки", - сказал защитник.

Басманный суд Москвы 1 августа оштрафовал Нурматова на 5 тысяч рублей с принудительным выдворением из РФ в связи с нарушением им режима пребывания в стране.

Нурматов сообщил в суде, что не может вернуться в Узбекистан, так как из-за его журналисткой работы подвергался преследованиям в этой стране, в том числе пыткам.

Кроме того, по словам журналиста, родственники живут в России, а сам он с 7 до 11 класса учился в школе в Горно-Алтайске. Он добавил, его мать родилась в России, а брат и сестра имеют российское гражданство.

В Совете при президенте РФ по правам человека заявили, что выдворение Нурматова из страны будет противоречить требованиям статьи 38 Конституции РФ и статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.