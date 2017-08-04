Журналиста "Новой газеты" в случае отклонения его жалобы выдворят из РФ в сентябре

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Гражданин Узбекистана журналист "Новой газеты" Али Феруз (Худоберди Нурматов) будет депортирован из России в сентябре, если Мосгорсуд отклонит его жалобу на постановление о принудительном выдворении, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По сложившейся практике, после вступления решения суда в силу, запускается процедура оформления документов, которая занимает порядка 30 дней", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все это время Нурматов будет находиться в центре временного содержания мигрантов.

Басманный суд Москвы 1 августа принял решение о принудительном выдворении Нурматова из РФ в связи с нарушением им режима пребывания в стране.

Нурматов сообщил в суде, что не может вернуться в Узбекистан, так как из-за его журналисткой работы подвергался преследованиям в этой стране, в том числе пыткам.

Кроме того, он сказал, его родственники живут в России, а сам он с 7 до 11 класса учился в школе в Горно-Алтайске. Кроме того, его мать родилась в России, а брат и сестра имеют российское гражданство.

Защита журналиста намерена обжаловать решение в Мосгорсуде, но до настоящего момента о подаче апелляции не сообщала.

В Совете при президенте РФ по правам человека заявили, что выдворение Нурматова из страны будет противоречить требованиям статьи 38 Конституции РФ и статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.