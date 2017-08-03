Журналист "Новой газеты" написал заявление в прокуратуру об избиении приставами

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Журналист "Новой газеты" Худоберди Нурматов, известный как Али Феруз, обратился в прокуратуру с просьбой расследовать свое избиение конвоем, доставившим его в спецприемник. Об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат Даниил Хаймович.

"Мой подзащитный написал заявление в прокуратуру, в котором просит провести проверку и привлечь к ответственности лиц, виновных в его избиении в машине конвойной службы судебных приставов во время его доставки из суда в спецприемник",- сказал Хаймович в четверг.

По словам защитника, в четверг во время свидания с Нурматовым в спецприемнике, он получил от него заявление, которое будет передано в прокуратуру.

"О деталях инцидента мне ничего не известно, но синяк огромный на спине я видел своими глазами", - сказал адвокат.

Ранее в четверг в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) заявили "Интерфаксу", что телесных повреждений у Нурматова во время его доставки в Центр временного содержания иностранных граждан не зафиксировано.

"Старшим группы судебных приставов был заполнен опросный лист об отсутствии у Худоберди Нурматова телесных повреждений и его отказе от медицинской помощи. Документ составлен со слов Худоберди Нурматова и подтвержден его личной подписью", - говорится в сообщении.

Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев назвал недопустимой ситуацию с журналистом "Новой газеты" Али Ферузом, который, по его данным, накануне был избит при перевозке из суда.

"Ситуация, сложившаяся с Ферузом, абсолютно недопустима. Властям необходимо срочно расследовать это вопиющее нарушение и информировать общественность о результатах", - говорится в заявлении Гусева, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Накануне в СМИ сообщалось о том, что Феруз был избит конвоирами при перевозке из суда в центр временного содержания иностранных граждан "Сахарово".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в курсе ситуации с выдворением из РФ гражданина Узбекистана Нурматова (Али Феруза), но отмечают сложный характер этого дела и отмечают в нем ряд факторов, которые нельзя оставить без внимания.

"Мы обращали на эту проблему внимание наших миграционных и иных властей, нам известно о существовании этого вопроса", - сказал он журналистам.

Вместе с тем, Песков отметил, что "ситуация очень сложная, и ряд факторов не позволяет, скажем так, закрыть глаза на ряд нарушений, которые имеют место".

Басманный суд Москвы принял решение о выдворении Нурматова в связи с нарушением им режима пребывания на территории РФ. На заседании Нурматов сообщил, что не может вернуться в Узбекистан, так как из-за его журналисткой работы подвергается преследованиям в этой стране. Правозащитники выступили за отмену решения суда о депортации журналиста.