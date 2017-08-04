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Защита обжаловала решение о выдворении журналиста "Новой газеты" из РФ

Есть обновление от 17:23

В пятницу ЕСПЧ в срочном порядке запретил России депортировать Али Феруза до вынесения решения по его основной жалобе

Защита обжаловала решение о выдворении журналиста "Новой газеты" из РФ
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Защита журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова (Али Феруза) обжаловала решение о его выдворении за пределы России, сообщил "Интерфаксу" адвокат Даниил Хаймович.

"Мною подана апелляционная жалоба на постановление Басманного суд Москвы о принудительном выдворении Али Феруза из России", - сказал Хаймович в пятницу.

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По словам адвоката, решение суда первой инстанции является необоснованным, так как его подзащитный в настоящее время находится в процессе получения временного убежища, а значит, у него есть все законные основания для нахождения на территории РФ.

Кроме того, по словам Хаймовича, в минувший четверг было подан административный иск в соответствии с Кодексом об административном судопроизводстве по поводу ненормативного решения госоргана - отказа московского ГУМВД в предоставлении Нурматову временного убежища.

Он пояснил, что решение об отказе было вынесено в конце апреля, но Нурматов получил его только 6 мая, а значит трехмесячный срок, который исчисляется с момента вручении копии решения на руки, еще не прошел.

Замоскворецкий суд Москвы 16 июня вернул аналогичный иск, посчитав, что его должен рассматривать другой суд.

Ранее в пятницу представитель Нурматова в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Кирилл Коротеев сообщил, что этот суд применил срочные меры по запрету на любое перемещение журналиста до вынесения решения по его жалобе в ЕСПЧ. "Таким образом, ни в выходные, ни в сентябре никакое его перемещение - ни депортация, ни выдворение из России, ни что-либо еще - невозможно", - добавил он.

По словам адвоката, "правило 39 часто является основанием для предоставления убежища". Коротеев добавил, что полная жалоба будет подана в ЕСПЧ в ближайшее время.

"Вызволение Али из центра содержания иностранных граждан будет непростым, но мы будем предпринимать для этого все попытки", - сказал защитник.

Басманный суд Москвы 1 августа оштрафовал Нурматова на 5 тысяч рублей с принудительным выдворением из РФ в связи с нарушением им режима пребывания в стране.

Нурматов сообщил в суде, что не может вернуться в Узбекистан, так как из-за его журналисткой работы подвергался преследованиям в этой стране, в том числе пыткам.

Кроме того, по словам журналиста, родственники живут в России, а сам он с 7 до 11 класса учился в школе в Горно-Алтайске. Он добавил, его мать родилась в России, а брат и сестра имеют российское гражданство.

В Совете при президенте РФ по правам человека заявили, что выдворение Нурматова из страны будет противоречить требованиям статьи 38 Конституции РФ и статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Теги: Али Феруз, Новая газета, Худоберди Нурматов
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