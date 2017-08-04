"АЛРОСА" назвала причину аварии на руднике "Мир"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Вероятной причиной аварии, произошедшей в пятницу на якутском руднике "Мир", стало неконтролируемое увеличение водопритока из чаши отработанного карьера, сообщили в компании "АЛРОСА", которой принадлежит шахта.

Затопление произошло в результате резкого ухудшения горно-геологических условий и размыва вмещающих пород в карьере, пояснил алмазодобытчик.

На момент аварии в смене на руднике "Мир" находились 151 человек, 142 из них подняли на поверхность. Ведется спасательная операция по розыску оставшихся девяти шахтеров.

В пятницу в шахте рудника "Мир" (город Мирный, Якутия) произошел прорыв воды в рудник из карьера. Позже вода схлынула, подтопленных участков в забое сейчас нет.

Карьер "Мир" - первое разрабатываемое коренное месторождение алмазов в Якутии, был открыт в 1955 году, имеет диаметр 1,2 км и глубину 525 метра. Разработка открытым способом была прекращена в 2001 году, с 2009 года добыча ведется только на подземном руднике. Сейчас на подземный рудник "Мир" приходится около 11% добычи "АЛРОСА".