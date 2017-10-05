Исполнительный директор "Открытой России" допрошен как свидетель по "делу ЮКОСа"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Исполнительный директор "Открытой России" Тимур Валеев покинул здание Следственного комитета после допроса, обвинений ему не предъявлено, сообщила "Интерфаксу" менеджер правозащиты движения Полина Немировская.

Она отметила, что он допрашивался как свидетель по "делу ЮКОСа", в рамках которого у сотрудников "Открытой России" и в офисах движения в четверг проводились обыски.

Сам Валеев подтвердил "Интерфаксу", что покинул здание Следственного комитета, не уточнив подробностей.

Обыски проводились по 17 адресам, связанными с сотрудниками "Открытой России", в том числе у исполнительного директора движения Валеева, главного редактора сайта "Открытой России" Вероники Куцылло, системного администратора редакции Артёма Минича и других сотрудников "Открытой России". Кроме того, следователи провели обыски у родителей председателя "Открытой России" Александра Соловьёва, 18-летней дочери главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина, а также у политолога Станислава Белковского.

Также в четверг обыск прошел в главном офисе "Открытой России" в Москве, в его ходе были изъяты электронные носители и документы.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила , что обыски у сотрудников "Открытой России" проходят в рамках "дела ЮКОСа" и связаны с иностранным финансированием общественной организации, несмотря на признание ее нежелательной в РФ.