Число жертв столкновения поезда с автобусом под Владимиром выросло до 21 человека

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Число жертв аварии с автобусом под Владимиром достигло 21 человека, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе по ликвидации последствий аварии.

"По предварительным данным погиб 21 человек, включая 3 детей", - сказал он.

Всего, по его словам, в автобусе находились 57 пассажиров и водитель.

В то же время пресс-секретарь губернатора Владимирской области Маргарита Шляхова сообщила, что в автобусе, который столкнулся с поездом в Петушинском районе, были граждане Узбекистана.

"На автобусе были казахстанские номера, но информации о том, что в нем находились граждане Казахстана, пока не поступало", - уточнила собеседница агентства.

Ранее сообщалось о 15 погибших и пяти пострадавших в ДТП.

По одной из версий, виновником ДТП стал водитель автобуса, он погиб. По другой версии, причиной ДТП была неисправность автобуса.