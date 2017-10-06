После ДТП под Владимиром возбудили второе уголовное дело

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - После столкновения автобуса с поездом во Владимирской области транспортные следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, сообщили в пресс-службе СКР.

"По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что после ДТП было возбуждено дело по ч. 3 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта).

В пресс-службе СКР сообщили, что, по предварительным данным, в ДТП погибли 19 человек. В то же время ранее источник в оперативном штабе по ликвидации последствий аварии сообщил о 21 погибшем.