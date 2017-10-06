Нижегородский НПЗ собрался восстановить отгрузки после пожара за 4-5 дней

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Специалисты ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" завершили подготовку к восстановлению территории, прилегающей к топливному резервуару, где накануне было ликвидировано возгорание, говорится в сообщении пресс-службы "ЛУКОЙЛа".

По информации НК, ведется разработка технологических схем для проведения работ.

"В настоящее время завод работает в штатном режиме. На производстве продукции эта ситуация практически не сказалась. Прокачка нефти на НПЗ была приостановлена всего на несколько часов. Полностью выйти на плановые объемы отгрузки рассчитываем в течение 4-5 дней", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента по поставкам и продажам ПАО "ЛУКОЙЛ" Вадима Воробьева.

Как сообщалось, при проведении ремонтных работ 5 октября на одном из резервуаров под нефтепродукты на территории предприятия произошло возгорание. В результате пожара погибли четверо рабочих субподрядной организации - ООО "Комплексмонтаж". Предварительно, они выполняли работы по монтажу трубы, ведущей в резервуар. В 17:00 пожарные подразделения локализовали возгорание. По данным МЧС, последствия пожара на территории "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза" были устранены в 19:07.

В пресс-службе "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза" говорили, что ЧП произошло из-за нарушения подрядчиком правил безопасности. Угрозы основной промышленной площадке, где расположены производственные объекты завода, нет, производство идет в штатном режиме.

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из ведущих предприятий в России по нефтепереработке. Его установленная мощность по переработке нефти составляет 17 млн тонн в год. НПЗ вырабатывает более 70 наименований продукции: товарных нефтепродуктов: автомобильные, авиационные и дизельные топлива, нефтебитумы, парафины и др.