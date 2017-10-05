Возбуждено дело о гибели четырех рабочих при пожаре на нижегородском НПЗ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту пожара на территории "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтьоргсинтез", в результате которого в четверг погибли рабочие, сообщает управление СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, 5 октября при проведении ремонтных работ на одном из резервуаров под нефтепродукты на территории предприятия произошло возгорание. "В результате пожара погибли четверо рабочих субподрядной организации ООО "Комплексмонтаж". Предварительно, они выполняли работы по монтажу трубы, ведущей в резервуар. Личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователи и следователи-криминалисты продолжают работать на месте происшествия, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось, пожарные подразделения в 17:32 по московскому времени ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе, площадь пожара составила 900 кв. м. В 19:07 последствия пожара были ликвидированы.

В пресс-службе "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза" ранее сообщили, что пожар произошел из-за нарушения подрядчиком правил безопасности.