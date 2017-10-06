Попавший в ДТП под Владимиром автобус ехал в объезд поста ДПС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Попавший в ДТП под Владимиром автобус, следовавший из подмосковного Егорьевска в Казахстан, изменил маршрут, чтобы избежать поста Дорожно-патрульной службы, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"По предварительной информации, транспортному средству было запрещено перевозить пассажиров, и он выбирал маршрут объезда", - сказал собеседник агентства.

Столкновение пассажирского автобуса и поезда сообщением "Санкт - Петербург - Нижний Новгород" произошло в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области.

Всего в автобусе, по предварительным данным, находились 57 пассажиров и водитель. По данным разным источников, в ДТП погибли от 15 до 21 человек, в том числе и водитель автобуса. По информации пресс-службы МИД Казахстана, в автобусе были 55 граждан Узбекистана и два водителя, граждане Казахстана.